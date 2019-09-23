Волгоградскую область включили в регионы с медленным ростом зарплат

Аналитика 23.09.2019 11:41
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23.09.2019 11:41
Волгоградская область стала одним из пяти регионов-аутсайдеров по динамике зарплат в первом полугодии 2019 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА-Новости, в Волгоградской области рост зарплат составил 4,2%, достигнув 27613 рублей. Хуже только в Томской области – 4,1% (37612 рублей), в республике Алания-Северная Осетия – 3,5% (24 222 рубля), в Санкт-Петербурге – 3,2% (53538 рублей) и в Ямало-Ненецком округе –2,3% (90369 рублей). Больше всего выросла зарплата в Костромской области – на 14,7% (26900 рублей). За ней следует Тува – 12,4 (34034 рубля), Магаданская область – 11,6% (77839 рублей), Севастополь – 10,9% (28402 рубля), Сахалинская область – 10,7% (73224 рубля).
В Волгоградской области сравнительная покупательная способность зарплаты - 1,93. Этот показатель демонстрирует отношение зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. То есть, на среднюю зарплату в Волгоградской области можно приобрести два таких набора. В некоторых регионах этот показатель почти в два раза выше.
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