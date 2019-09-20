Расследования 20.09.2019 11:45
4655 11
20.09.2019 11:45
Более 15 миллионов рублей «уплыли» в неизвестном направлении во время выполнения госконтракта по расчистке ерика в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Оксану Черединину, в отношении директора и сотрудника фирмы - подрядчика утверждено обвинительное заключение. Представители организации, выполнявшей работы по расчистке ерика, обвиняются в злоупотреблении полномочиями , нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и в пособничестве при злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, между фирмой обвиняемого и комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области в 2014 году был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке ерика Каширин и протоки от ерика Каширин до озера Проклятое на территории Волго-Ахтубинской поймы. Стоимость работ по контракту составила 38,6 миллиона рублей.
Выполнив часть предусмотренных договором работ, обвиняемый при помощи своего подчиненного подготовил заказчику акты о полном исполнении взятых на себя обязательств. После этого работы были оплачены заказчиком в полном объеме.
Однако ряд предусмотренных контрактной документацией работ (техническая и биологическая рекультивация почвы) стоимостью более 15 миллионов рублей фактически не были выполнены.
Кроме того, директор фирмы организовал складирование грунта из ерика Каширин на земельных участках, являющихся особо охраняемой природной территорией. В результате уничтожения плодородного слоя почвы окружающей природной среде причинен ущерб в сумме более 162 миллиона рублей.
Вину в злоупотреблении полномочиями директор организации признает частично, в нарушении правил охраны окружающей природной среды - отрицает. Его подчиненный своей вины не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Среднеахтубинский районный суд.
Реклама
Популярное по теме
17.09.2019 14:36
32062 10
06.09.2019 13:15
19655 3
14.09.2019 14:34
17698 10
В Волгограде небедный коммерсант обманул налоговую на 38 миллионов рублей20.09.2019 15:15
Расследования 20.09.2019 15:15
201 Обсудить
Волгоградскому генералу Музраеву спустя 4 месяца в Лефортово разрешили прочесть письма дочери20.09.2019 14:15
Расследования 20.09.2019 14:15
8639 17 Обсудить
Бродячего убийцу убрали с улиц Волгограда20.09.2019 12:59
Расследования 20.09.2019 12:59
862 1 Обсудить
Обманутым дольщикам скандального долгостроя под Волгоградом бросили спасательный круг20.09.2019 12:17
Расследования 20.09.2019 12:17
2860 3 Обсудить
Осужденному в Астрахани мошеннику светит новый срок за продажу чужих квартир в Волгограде20.09.2019 10:18
Расследования 20.09.2019 10:18
796 Обсудить
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика в террористы19.09.2019 17:06
Расследования 19.09.2019 17:06
4384 6 Обсудить
Убил из-за яблок: житель Волгоградской области сядет на 12 лет за смерть 7-летнего пасынка19.09.2019 14:09
Расследования 19.09.2019 14:09
3104 4 Обсудить
В Волгоградской области чиновника оштрафовали за подделку решения думы18.09.2019 18:46
Расследования 18.09.2019 18:46
12110 2 Обсудить
За героин во дворах Волгограда наркодилеру грозит 20 лет18.09.2019 12:22
Расследования 18.09.2019 12:22
2213 0 Обсудить
Убийцу двух девушек из Волгоградской области и Подмосковья приговорили к 25 годам тюрьмы17.09.2019 18:06
Расследования 17.09.2019 18:06
16268 5 Обсудить
В Волгограде огласили приговор по громкому делу о покушении на чемпиона Европы по кикбоксингу17.09.2019 14:36
Расследования 17.09.2019 14:36
32062 10 Обсудить
В Волгоградской области юрист-мошенник обманул крупную фирму17.09.2019 11:36
Расследования 17.09.2019 11:36
5798 4 Обсудить
В Волгоградской области «помощницу» пенсионеров приговорили к сроку за мошенничество и кражи16.09.2019 17:22
Расследования 16.09.2019 17:22
1982 0 Обсудить
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставов14.09.2019 14:34
Расследования 14.09.2019 14:34
17698 10 Обсудить
В Волгоградской области офицер избил рядового половником14.09.2019 12:51
Расследования 14.09.2019 12:51
7963 0 Обсудить
Реклама