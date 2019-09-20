Расследования

Махинация на 15 миллионов при расчистке ерика в Волгоградской области потянула на уголовное дело

Расследования 20.09.2019 11:45
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20.09.2019 11:45


Более 15 миллионов  рублей «уплыли» в неизвестном направлении во время выполнения госконтракта  по расчистке ерика в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.  Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Оксану Черединину,  в отношении директора и сотрудника фирмы - подрядчика утверждено обвинительное заключение. Представители организации, выполнявшей работы по расчистке ерика, обвиняются в злоупотреблении полномочиями , нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и в пособничестве при злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, между фирмой обвиняемого и комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области в 2014 году был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке ерика Каширин и протоки от ерика Каширин до озера Проклятое на территории Волго-Ахтубинской поймы. Стоимость работ по контракту составила 38,6 миллиона рублей.
Выполнив часть предусмотренных договором работ, обвиняемый при помощи своего подчиненного подготовил заказчику акты о полном исполнении взятых на себя обязательств. После этого работы были оплачены заказчиком в полном объеме.
Однако ряд предусмотренных контрактной документацией работ (техническая и биологическая рекультивация почвы) стоимостью более 15 миллионов рублей фактически не были выполнены.
Кроме того, директор фирмы организовал складирование грунта из ерика Каширин на земельных участках, являющихся особо охраняемой природной территорией. В результате уничтожения плодородного слоя почвы окружающей природной среде причинен ущерб в сумме более 162 миллиона рублей.
Вину в злоупотреблении полномочиями директор организации признает частично, в нарушении правил охраны окружающей природной среды - отрицает. Его подчиненный своей вины не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура региона посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Среднеахтубинский районный суд.


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