В Волгоградской области юрист-мошенник обманул крупную фирму





Наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении назначено жителю Среднеахтубинского района Роману Поглазову, который под предлогом оказания юридических услуг похитил денежные средства ЗАО «Юг-Трейд». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда, установлено, что 42-летний Роман Поглазов в рамках заключенного с юридическим лицом договора должен был подготовить документы по вводу в эксплуатацию объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Волжский, ул. Мира, д.42 «д»/2, и оформить разрешительную документацию. Для создания видимости законности своих действий Поглазов представил в ЗАО «Юг-Трейд» поддельные бухгалтерские документы. Взятые на себя обязательства не выполнил, а денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в ноябре и декабре 2018 года Поглазов, действуя под предлогом оказания юридических услуг, похитил денежные средства граждан на сумму 40 тысяч рублей. При этом в одном из случаев он заверил потерпевших, что является адвокатом и членом НКО «Волгоградской коллегии адвокатов». С осужденного в пользу потерпевших взысканы суммы возмещения ущерба - 157 630 рублей и 41 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



