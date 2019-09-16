В Волжском на пепелище нашли труп неизвестного

Происшествия 16.09.2019 08:56
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16.09.2019 08:56
В Волжском после пожара обнаружен труп неизвестного человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, огонь вспыхнул около двух часов ночи в СНТ «Взморье» в поселке Паромный. После того, как огонь, охвативший дом, был локализован, на пепелище нашли тело человека. Личность его устанавливается, как и причины возгорания.
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