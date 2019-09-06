Расследования

В Волгограде разбивший автомобиль врача хулиган отделался условным наказанием

Расследования 06.09.2019 12:11
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06.09.2019 12:11


К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года приговорен 37-летний житель Волгограда Михаил Корнеев, который из хулиганский побуждений разбил автомобиль врача. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, потерпевший посчитал такое наказание мягким и обжаловал его, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
В суде установлено, что Михаил Корнеев совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В апреле прошлого года он зашел на территорию ГУЗ больницы №16 в Волгограде, где обнаружил на парковке автомобиль "KIA RIO", принадлежащий одному из сотрудников медицинского учреждения. Действуя беспричинно, из хулиганских побуждений, он стал наносить удары кулаками по лобовому стеклу, заднему и боковым стеклам автомобиля, а также по фарам и зеркалам иномарки. В результате чего собственнику автомобиля был причинен ущерб на сумму 148 055 рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, пояснив, что он не помнит, зачем именно он зашёл на территорию больницы и почему стал наносить удары. Приговор вступил в законную силу.

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