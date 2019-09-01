Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы заподозрили в подкупе избирателей и требуют снять с выборов (ВИДЕО)











Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13 Алексея Волоцкова заподозрили в нарушении закона о выборах. Жалобу прокурору Волгоградской области, председателям облизбиркома и ТИК Дзержинского района направила кандидат в депутаты Волгоградской облдумы Наталья Кубанова, которая баллотируется по этому же округу по общепартийным спискам от КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» юристы Сталинградского обкома КПРФ, областным законодательством о выборах запрещается использовать преимущества своего служебного положения во время предвыборной кампании. Однако признаки такого нарушения Наталья Кубанова усмотрела в событиях, которые происходили 28 августа. В этот день во дворе дома №8 по ул. Рыкачева проходил праздник двора, в котором принимал участие Алексей Волоцков, кандидат от партии «Единая Россия», сотрудники администрации Тракторозаводского района и муниципальных учреждений культуры. Во время этого праздника были задействованы аниматоры, другие артисты. Однако привлечение сотрудников муниципальных учреждений не было оплачено из избирательного фонда Алексея Волоцкова, говорится в заявлении. Кроме того, кандидат от КПРФ усмотрела в этих событиях и подкуп избирателей. Так, взрослые и дети, участвовавшие в конкурсе, получали в качестве призов конфеты и шоколадки.

Наталья Кубанова обратилась к прокурору Волгоградской области и председателю облизбиркома с просьбой инициировать в суде отмену регистрации Алексея Волоцкова в качестве кандидата в депутаты Волгоградской областной думы на основании вышеперечисленных нарушений.



