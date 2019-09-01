Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы заподозрили в подкупе избирателей и требуют снять с выборов (ВИДЕО)
Выборы 01.09.2019 08:44
6825 0
01.09.2019 08:44
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13 Алексея Волоцкова заподозрили в нарушении закона о выборах. Жалобу прокурору Волгоградской области, председателям облизбиркома и ТИК Дзержинского района направила кандидат в депутаты Волгоградской облдумы Наталья Кубанова, которая баллотируется по этому же округу по общепартийным спискам от КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» юристы Сталинградского обкома КПРФ, областным законодательством о выборах запрещается использовать преимущества своего служебного положения во время предвыборной кампании. Однако признаки такого нарушения Наталья Кубанова усмотрела в событиях, которые происходили 28 августа. В этот день во дворе дома №8 по ул. Рыкачева проходил праздник двора, в котором принимал участие Алексей Волоцков, кандидат от партии «Единая Россия», сотрудники администрации Тракторозаводского района и муниципальных учреждений культуры. Во время этого праздника были задействованы аниматоры, другие артисты. Однако привлечение сотрудников муниципальных учреждений не было оплачено из избирательного фонда Алексея Волоцкова, говорится в заявлении. Кроме того, кандидат от КПРФ усмотрела в этих событиях и подкуп избирателей. Так, взрослые и дети, участвовавшие в конкурсе, получали в качестве призов конфеты и шоколадки.
Наталья Кубанова обратилась к прокурору Волгоградской области и председателю облизбиркома с просьбой инициировать в суде отмену регистрации Алексея Волоцкова в качестве кандидата в депутаты Волгоградской областной думы на основании вышеперечисленных нарушений.
Реклама
Популярное по теме
19.08.2019 15:10
14562 23
27.08.2019 15:00
12263 33
19.08.2019 17:16
14675 28
В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцев30.08.2019 12:19
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской области29.08.2019 12:41
В сельском поселении Волгоградской области кандидата сняли с выборов за должность28.08.2019 17:48
В Волгоградской области участковые избиркомы пришли в боевую готовность28.08.2019 14:38
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы27.08.2019 15:00
Саратовские депутаты пообещали прислать на выборы в Волгоград коммунистический десант26.08.2019 13:14
В Волгограде возрожденный баннер кандидата-коммуниста возбудил кандидата-жириновца24.08.2019 11:53
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы не пустили на билборды22.08.2019 20:39
Отпечатанные бюллетени для дня выборов в Волгоградской области отправились под охрану21.08.2019 12:01
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы «скрыл» от избирателей тысячи квадратных метров земель и недвижимости20.08.2019 15:35
В Волгограде нашли похитителей плаката кандидата в депутаты облдумы19.08.2019 17:16
В Волгоградской области перед выборами в ход пошли «пацанские понятия»19.08.2019 15:10
Похитителей плаката кандидата в депутаты Волгоградской областной думы будет искать полиция15.08.2019 13:08
В Волгоградской области кандидат-миллиардер запутался в остатках денег15.08.2019 12:03
Облсуд "не поверил слезам" экс-юриста мэрии Волгограда после фиаско на выборах губернатора14.08.2019 16:33
Реклама