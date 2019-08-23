Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель Совета директоров «Газпрома» припомнил смутные времена

Аналитика 23.08.2019 20:53
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23.08.2019 20:53



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: председатель Совета директоров «Газпрома» увидел новое лицо Волгограда, жителей напугали вышкой, контроль за точками продажи школьной формы, 77-я годовщина варварской бомбардировки Сталинграда, перезахоронение защитников и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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