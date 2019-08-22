Выборы

Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы не пустили на билборды

Выборы 22.08.2019 20:39
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22.08.2019 20:39


Три рекламные фирмы сегодня дружно отказали кандидату в депутаты Волгоградской облдумы от КПРФ Михаилу Таранцову в размещении его предвыборной агитации  на билбордах. Как рассказал ИА «Высота 102» Михаил Таранцов, он договорился с тремя компаниями – ООО «ДРИМ», ООО «РУСС АУТДОР» и «Gallery» на установку четырех рекламных щитов на территории Краснооктябрьского района, которые он уже частично оплатил из своего предвыборного избирательного фонда. Однако сегодня утром все компании отказались от заключенных договоров, сославшись на то, что в администрации Волгограда не согласовали размещение этих билбордов. Уже перечисленные деньги ему обещали вернуть. Почему мэрия должна была согласовывать размещение его предвыборной агитации  и на каком основании был получен отказ, Михаилу Таранцову не пояснили. 
А вот у его соперника по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13, единоросса Алексея Волоцкова, который баллотируется от партии власти, вероятно, никаких проблем с согласованием не было. Билборды с оптимистичным лозунгом «Работать для людей! Работать для города!» Алексея Волоцкова располагаются в Краснооктябрьском районе Волгограда на самых видных местах. 

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