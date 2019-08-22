Волгоградскую область «приподняло» сельское хозяйство

Аналитика 22.08.2019 10:06
809 28
22.08.2019 10:06
Индекс промышленного производства в Волгоградской области в июле 2018 года прибавил 4% по сравнению с этим периодом за прошлый год. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, это увеличение произошло в основном за счет реализации продукции сельского хозяйства (рост 15,2%). При этом другие основные показатели оптимизма не прибавляют. Так, темпы строительства по сравнению с июлем прошлого года снизились на 19%, а ввод жилых домов сократился почти на 25%. Также наблюдается и уменьшение оборота розничной торговли на 3%. Стабильный рост показывают лишь индекс потребительских цен (4,3%) и номинальная среднемесячная начисленная заработная плата – рост 2,3%.
Реклама
Популярное по теме
16.08.2019 20:25
52484 0
24.07.2019 20:04
55073 2
05.08.2019 20:13
45872 0
«Высота 102»ТВ: Под Волгоградом провели спецоперацию по задержанию вооруженных грабителей из Татарстана21.08.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Единой России» дали установку не врать людям20.08.2019 20:09
Волгоград протестировали на активность малого и среднего бизнеса20.08.2019 14:08
В Волгограде подсчитали траты на сборы ребенка в школу20.08.2019 11:23
В Волгоградской области увеличилось количество умерших от рака20.08.2019 10:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде рак мозга будут лечить на лучшем в мире оборудовании19.08.2019 19:57
Счетная палата России выяснила, что стало с пенсиями через полгода после реформы19.08.2019 14:34
В Волгоградской области есть работа с самыми высокими заработками18.08.2019 09:56
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суд поставил точку в деле об убийстве на парковке из-за громкой музыки16.08.2019 20:25
В Волгоградской области стали гасить долги по зарплате16.08.2019 08:26
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК ответит штрафом за несущие угрозу балконы14.08.2019 20:08
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсий14.08.2019 18:07
Волгоград не бьет рекорды по доступности квартир эконом-класса14.08.2019 18:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде начали отсчет этажей нового корпуса онкоцентра13.08.2019 20:11
В Волгограде цены на бензин растут все увереннее13.08.2019 10:34
Реклама