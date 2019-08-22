Волгоградскую область «приподняло» сельское хозяйство





Индекс промышленного производства в Волгоградской области в июле 2018 года прибавил 4% по сравнению с этим периодом за прошлый год. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, это увеличение произошло в основном за счет реализации продукции сельского хозяйства (рост 15,2%). При этом другие основные показатели оптимизма не прибавляют. Так, темпы строительства по сравнению с июлем прошлого года снизились на 19%, а ввод жилых домов сократился почти на 25%. Также наблюдается и уменьшение оборота розничной торговли на 3%. Стабильный рост показывают лишь индекс потребительских цен (4,3%) и номинальная среднемесячная начисленная заработная плата – рост 2,3%.