Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах





Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил 3 марта о введении устного экзамена по истории в 9-м классе. По его словам, впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27 учебном году – до сдачи основных предметов.

Кравцов также напомнил о подготовке единых государственных учебников истории для 5–11-х классов и колледжей. С сентября 2026 года все школы России будут работать по единым учебникам истории, где всеобщая история и история России объединены в единый курс.

– По поручению Президента России синхронизировали содержание образовательных программ с основным и единым государственными экзаменами. С 1 сентября 2025 года во всех школах введены единые программы. Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9-м классе перед основным государственным экзаменом. Это устный экзамен для всех школьников, который проводиться в форме допуска к ГИА в январе–апреле. Все материалы будут разработаны в строгом соответствии с содержанием государственных учебников по истории, – сказал глава ведомства.

Министр просвещения России уточнил, что такая форма экзамена наиболее соответствует традициям изучения истории и сути исторического образования.