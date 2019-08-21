Борьба с коррупцией

В Волгограде проведут «тайное» исследование специфики коррупции

Борьба с коррупцией 21.08.2019 16:56
12666 46
21.08.2019 16:56



Семьсот тысяч рублей – такова сумма, которую готово заплатить управление делами администрации Волгоградской области за социологическое исследование об уровне коррупции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, цель исследования - оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Волгоградской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер.  Исполнитель должен будет описать структуру коррупции в регионе, соотношение основных характеристик коррупции в различных сферах государственного регулирования в Волгоградской области, проанализировать причины и условия проявления коррупции, а также сформировать информационную базу для составления рейтинга административно-территориальных единиц Волгоградской области в зависимости от уровня коррупции. Еще одно обязательное условие заказа – исполнитель не может использовать результаты исследований без согласования с заказчиком.

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