В Волгограде проведут «тайное» исследование специфики коррупции

Борьба с коррупцией 21.08.2019 16:56
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21.08.2019 16:56
Семьсот тысяч рублей – такова сумма, которую готово заплатить управление делами администрации Волгоградской области за социологическое исследование об уровне коррупции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, цель исследования - оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Волгоградской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Исполнитель должен будет описать структуру коррупции в регионе, соотношение основных характеристик коррупции в различных сферах государственного регулирования в Волгоградской области, проанализировать причины и условия проявления коррупции, а также сформировать информационную базу для составления рейтинга административно-территориальных единиц Волгоградской области в зависимости от уровня коррупции. Еще одно обязательное условие заказа – исполнитель не может использовать результаты исследований без согласования с заказчиком.
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