В Волгограде пенсионерка почти месяц "кормила" мошенников миллионами

Расследования 21.08.2019 16:23
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21.08.2019 16:23
78-летняя жительница Красноармейского района Волгограда лишилась почти 2 миллионов рублей из-за мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 2016 году после просмотра телевизионной рекламы она приобретала биоактивные добавки, заплатив за них крупную сумму денег, а спустя три года ей вновь позвонили, однако на этот раз сообщили, что продавцы этих препаратов задержаны за мошенничество, и в настоящее время всем пострадавших положена денежная компенсация.
Звонивший пенсионерке незнакомец также добавил, что для выплаты компенсации от нее требуется денежный перевод, якобы в качестве процентов. Пенсионерка поверила ему и в течение месяца произвела 21 платежную операцию на различные счета и номера телефонов, которые ей диктовал аферист. Только, когда сумма переводов превысила 1 млн 750 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Однако обманувшие пенсионерку жулики пока не найдены.
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