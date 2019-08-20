В Волгоградской области увеличилось количество умерших от рака

Аналитика 20.08.2019 10:12
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20.08.2019 10:12
В Волгоградской области снизилась смертность населения, в то же время увеличилось количество умерших от новообразований. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, за период с января по июнь 2019 года в регионе скончались от основных видов заболеваний 16934 человека, при этом за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 17193 человека. Процент снижения смертности составил 1,5%. Между тем, в ЮФО смертность выросла – на 1,2%. В Краснодарском крае она увеличилась на 3,7%, в Севастополе – на 6,5%.
Снижение смертности в Волгоградской области удалось добиться за счет уменьшения количества ушедших из жизни от инфекционных заболеваний, органов дыхания, кровообращения и пищеварения. А вот онкология по-прежнему остается главной угрозой для жизни волгоградцев. Так, рост смертности от новообразований, в том числе злокачественных, составил в регионе 8,9%.
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