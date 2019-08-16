Спорт

Игра «Ротора» и «Шинника» на «Волгоград Арене» начнется с оваций в честь героических пилотов

Спорт 16.08.2019 17:07
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16.08.2019 17:07


Матч между командами «Ротор» и «Шинник», намеченный на 19:00 18 августа, начнется с аплодисментов болельщиков  в честь экипажа самолета рейса Москва - Симферополь. Как сообщает  ИА « Высота 102» , с предложением  отдать дань мужеству и профессионализму пилотов, совершивших 15 августа жесткую посадку на кукурузное поле и спасших жизни пассажиров, выступила ФНЛ. «К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому Футбольная Национальная Лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с «минуты оваций» всему экипажу»,  - говорится в сообщении на сайте ФНЛ.
Фото 1fnl.ru

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