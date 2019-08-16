В Волгограде наконец-то отремонтируют памятник на братской могиле воинов 45-й стрелковой дивизии

От Сталинграда - до Великой Победы 16.08.2019 11:55
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16.08.2019 11:55
Начались конкурсные процедуры по поиску подрядной организации для ремонта братской могилы защитников Сталинграда, расположенной на пересечении улиц Таращанцев и Богунской в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации города, перед началом работ специалисты провели обследование памятника, установленного в 1950 году, которое показало разрушение штукатурного слоя, частичную утрату мраморных плит постамента и ступеней, а также сколы и трещины на них. На металлическом ограждении зафиксированы следы коррозии, разрушена кирпичная кладка подпорной стены. Восстановительные работы на памятнике пройдут впервые.
Так как братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии отнесена к объектам культурного наследия, к работам по ремонту строители смогут приступить после получения подрядной организацией соответствующего разрешения в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Они будут проводиться под постоянным авторским надзором и научным руководством.
Согласно проекту, подрядной организации предстоит снять старую штукатурку и нанести новую, обработав поверхность грунтовкой, восстановить кирпичную кладку. Приведут в порядок и парапет, ограждение, а также ступени и гранитные плиты. На последнем этапе будет проведено озеленение. Гарантия на все работы составит 5 лет. В этот период подрядная организация будет следить за состоянием объекта и в случае возникновения возможных дефектов устранит их за счет своих средств.
Справка:
В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии им. Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известны фамилии 80 погибших, общее число захороненных неизвестно.
В ночь на 31 октября 1942 г. дивизия переправилась через Волгу и вступила в бой немецко-фашистскими войсками на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов. В 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника.
За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.
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