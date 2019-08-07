Магнитное поле может помочь уменьшить боль в суставах





Заболевания суставов явление нередкое и зачастую могут привести к инвалидности, буквально отрезать человека от жизни. Традиционное лечение артрита и артроза направлено на достижение одной цели – ремиссии. Достичь этого можно благодаря правильно подобранным врачами лекарственным средствам. Дополняет этот процесс физиотерапия аппаратами на основе магнитного поля.

«Несмотря на то, что артрит и артроз — заболевания хронические и полное восстановление разрушенных суставов невозможно, не стоит опускать руки, — считают специалисты Елатомского приборного завода. — Воспаление можно уменьшить, боль — остановить. И тогда страх перед будущим уйдет, проснется вкус к жизни. Но сделать это не так просто. Тут нужен комплексный подход и терпение».

О возможностях усовершенствованного прибора АЛМАГ+, основанного на лечебном эффекте импульсного магнитного поля, рассказали ИА «Высота 102» производители.









АЛМАГ+ представляет собой физиотерапевтический аппарат профессионального уровня для домашнего применения на основе магнитного поля.

АЛМАГ+ может помочь снять боль, улучшить подвижность и способствует скорейшей ремиссии. Он позволяет снизить воспаление, улучшить кровоток и питание суставов и тканей. За счет этого в воспаленные участки могут лучше поступать лекарства, их действие соответственно усиливается.

От своего предшественника – аппарата АЛМАГ-01 – усовершенствованный АЛМАГ+ отличается дополнительными функциями и удобством применения.

Он оснащен блоком управления и специальными креплениями.

В АЛМАГе+ есть три разных режима, включая специальный детский и режим снятия боли.

С новым аппаратом больше не нужно ежедневно нагружать суставы долгой дорогой в поликлинику и обратно – АЛМАГ+ можно использовать дома или на даче, он не требует специальных навыков в применении.

Показания: артрит (в том числе ревматоидный), артроз, остеохондроз (в том числе шейный), травмы, мышечные боли.

АЛМАГ+ это шанс не бояться остаться беспомощным и зависимым от близких. АЛМАГ+ это вклад в ваше здоровье и его поддержка на долгие годы!

АЛМАГ+ в Волгограде и области можно приобрести во всех аптеках ГУП «ВОЛГОФАРМ»

Телефон справочной службы: 8-800-707-07-88

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+ Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

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