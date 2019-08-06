Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте

Аналитика 06.08.2019 20:03
7446 2
06.08.2019 20:03



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгограде заявлено о начале строительства нового участка берегоукрепления, один из пяти кандидатов в губернаторы передумал, в парке «Сказка» взялись за новое покрытие, советский  фонтан в центре отреставрируют по старым технологиям и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: На самый верх «Родины - матери» в Волгограде провели водопровод
24.07.2019 20:04
54057 2
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевался
05.08.2019 20:13
45107 0
«Высота 102»ТВ: Посреди Волгограда огромная свалка разрастается у всех на виду
18.07.2019 20:01
48277 4
Аналитика
06.08.2019 17:18
Аналитика 06.08.2019 17:18
11783 30 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.08.2019 20:13
Аналитика 05.08.2019 20:13
45107 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.08.2019 20:01
Аналитика 02.08.2019 20:01
39484 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.08.2019 20:01
Аналитика 01.08.2019 20:01
34604 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.07.2019 20:07
Аналитика 31.07.2019 20:07
45344 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2019 20:06
Аналитика 30.07.2019 20:06
37762 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2019 12:48
Аналитика 30.07.2019 12:48
6246 17 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2019 11:20
Аналитика 30.07.2019 11:20
11291 18 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.07.2019 20:15
Аналитика 29.07.2019 20:15
38521 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.07.2019 16:50
Аналитика 28.07.2019 16:50
30647 42 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.07.2019 20:02
Аналитика 26.07.2019 20:02
35589 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.07.2019 20:12
Аналитика 25.07.2019 20:12
43298 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.07.2019 20:04
Аналитика 24.07.2019 20:04
54057 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.07.2019 20:01
Аналитика 23.07.2019 20:01
38641 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.07.2019 20:05
Аналитика 22.07.2019 20:05
26665 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
В Волгограде дрогнула цена на соляркуСмотреть фотографии
15:48
У прокурора Волгоградской области - новый заместительСмотреть фотографии
15:41
Все больше волгоградцев выбирают электронные квитанцииСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В Волгограде в музее-панораме открылась выставка «За год до Великой Победы. Севастополь-1944»Смотреть фотографии
14:46
ГК «Волгострой»: не выбирайте как жить, выбирайте – гдеСмотреть фотографии
14:44
Жителю Новосибирска светит долгий тюремный срок за попытку сбыта 28 кг «дури» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
После судебной экспертизы в Волгограде меняют покрытие на детской площадке парка «Сказка»Смотреть фотографии
13:48
В Волгоградской области заблокировали более 20 сайтов для «зацеперов»Смотреть фотографии
13:08
Сбербанк запускает платформу индексных торговых стратегийСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области директор ДЮСШ и физрук подозреваются в хищении бюджетных средствСмотреть фотографии
12:40
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области мошенники предложили руководству детского лагеря «удобрить» ревизоровСмотреть фотографии
10:57
В центре Волгограда восстановят разрушенный фонтанСмотреть фотографии
10:56
Сочинский национальный парк заплатит волгоградке за сломанную на экскурсии ногуСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде адвокат «кинул» своего подзащитного на 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде председателя Госдумы отвезут на берег ВолгиСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области двух школьников придавило бетонной плитойСмотреть фотографии
10:06
Один из пяти кандидатов в губернаторы Волгоградской области сошел с дистанции Смотреть фотографии
10:00
Столкновение "Лады" с "Кадиллаком" на пустой дороге в центре Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Житель Волгограда задержан за взятку полицейскому в 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевалсяСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В Волгоградской области врача - патологанатома уличили в служебном подлогеСмотреть фотографии
17:48
По дворам Волгограда пошли крушители предвыборной рекламыСмотреть фотографии
16:03
«Ростелеком» определил победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень»Смотреть фотографии
15:04
Больницы Волгоградской области получат лекарства и подгузники для безнадежных пациентовСмотреть фотографии
12:10
Новому жилому району в Котельниково Волгоградской области присвоено имя героя казачестваСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде экс-судью признали виновной в гибели двух братьев в ДТП Смотреть фотографии
11:09
Лототрон в действии: в избиркоме Волгоградской области распределили места партий в выборном бюллетенеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 