Культура

В Волгограде анонсировали концерт «веселых пенсионеров»

Культура 02.08.2019 08:35
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02.08.2019 08:35


«Легко на сердце от пенсии веселой…» - в Волгограде пройдет концерт волгоградских бардов, которые хотят показать всем, что на заслуженном отдыхе жизнь меняется в лучшую сторону. Как сообщили ИА «Высота 102» в МАУ «Центр спорта и отдыха», 6 августа на сцене Круглой площади Комсомольского сада в Центральном районе выступят пенсионеры  Алексей Куликов, Наталья и Сергей Волобуевы, дуэт "ЭЛ" (Элла Дудкина и Людмила Беляева), Виктор Сеимов и Жанна Попова. Артисты дадут двухчасовой концерт авторской песни.  


«В России, человек, выходящий на пенсию, чувствует себя немного ущемлённым или недооценённым. Мы ломаем все стереотипы, и говорим, что на пенсии жизнь  продолжается», - уверяют артисты.  На концерте будут исполнены известные и любимые многими песнями, которые барды споют вместе со зрителями. «Нам пенсия строить и жить помогает!», - хотят доказать своим выступлением артисты. 

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