В Волгограде анонсировали концерт «веселых пенсионеров»





«Легко на сердце от пенсии веселой…» - в Волгограде пройдет концерт волгоградских бардов, которые хотят показать всем, что на заслуженном отдыхе жизнь меняется в лучшую сторону. Как сообщили ИА «Высота 102» в МАУ «Центр спорта и отдыха», 6 августа на сцене Круглой площади Комсомольского сада в Центральном районе выступят пенсионеры Алексей Куликов, Наталья и Сергей Волобуевы, дуэт "ЭЛ" (Элла Дудкина и Людмила Беляева), Виктор Сеимов и Жанна Попова. Артисты дадут двухчасовой концерт авторской песни.









«В России, человек, выходящий на пенсию, чувствует себя немного ущемлённым или недооценённым. Мы ломаем все стереотипы, и говорим, что на пенсии жизнь продолжается», - уверяют артисты. На концерте будут исполнены известные и любимые многими песнями, которые барды споют вместе со зрителями. «Нам пенсия строить и жить помогает!», - хотят доказать своим выступлением артисты.



