Аналитика

«Высота 102»ТВ: В особые отношения регоператора с перевозчиками ТКО вмешалось Волгоградское УФАС

Аналитика 01.08.2019 20:01
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01.08.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: деятельность регоператора сферы ТКО расследуют в рамках антимонопольного дела, у нелегальных мигрантов не получилось массово проскочить через Волгоградскую область в Казахстан, пожарные МЧС волгоградского гарнизона прошли психологическую проверку пламенем и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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