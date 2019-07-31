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В предвыборный скандал в Волгограде «впутали» полицию

Выборы 31.07.2019 15:50
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31.07.2019 15:50


Решение привлечь к разбирательству по жалобе жительницы Краснооктябрьского района на кандидата в депутаты Волгоградской областной думы Михаила Таранцова УВД Волгограда приняла ТИК Дзержинского района. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ТИК Дзержинского района, как говорится, без подробностей. Какую функцию должны выполнить сотрудники правоохранительных органов, осталось непонятным. 
Ранее, 29 июля ИА «Высота 102» обращалось к председателю ТИК Дзержинского района Волгограда Андрею Спиричеву с просьбой сообщить дату заседания рабочей комиссии по рассмотрению жалобы, а также о возможности присутствовать на ней представителям СМИ. Однако Андрей Спиричев ушел от ответа, сославшись на то, что пока не назначена дата разбирательства. Накануне журналистам ИА «Высота 102» так и не удалось дозвониться до ТИК Дзержинского района. Михаил Таранцов, которому сначала сообщили, что заседание должно состояться 30 июля, также не дождался приглашения на рабочую группу, хотя его обещали об этом уведомить. Журналистам информагентства Михаил Таранцов сообщил, что он удивлен тем, что его не пригласили, тем более, что председатель ТИК обещал это сделать.
Напомним, на кандидата в депутаты Волгоградской областной думы, члена КПРФ Михаила Таранцова написала жалобу Лиля Владимировна Скоробогатова, которая возглавляет Краснооктябрьскую местную организацию общества слепых. Лиля Владимировна сообщила в территориально-избирательную комиссию, что не давала разрешения использовать слова в поддержку Михаила Таранцова, которые были опубликованы в газете, издаваемой депутатом облдумы. Между тем, по некоторым сведениям, незрячую женщину привез в ТИК Дзержинского района соперник Михаила Таранцова на предстоящих выборах по Краснооктябрьскому избирательному  округу №13 кандидат в депутаты облдумы и депутат Волгоградской гордумы от "Единой России"  Алексей Волоцков. А содержание жалобы наводило на мысли, что ее составлял профессиональный юрист. Однако Алексей Волоцков заявил, что не привозил женщину в ТИК и даже не знал, что она составила жалобу. Но по его словам, он в курсе произошедшего, так как Лиля Скоробогатова ему звонила и жаловалась на Михаила Таранцова. Михаил Таранцов  сказал, что удивлен произошедшим. По его словам, он не первый год взаимодействует с Лилей Владимировной, и она не раз говорила добрые слова в его адрес. 

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