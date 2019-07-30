Аналитика

«Высота 102»ТВ: Проектировщики начинают мозговой штурм за спасение Волго-Ахтубинской поймы с помощью ГТС

Аналитика 30.07.2019 20:06
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30.07.2019 20:06



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: инженеры-проектировщики начинают мозговой штурм за 700 миллионов, виновник резонансного ДТП идет под суд, в разгар сезона дорожают капуста и помидоры, пешеходы удивляют низкой культурой поведения на дорогах и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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