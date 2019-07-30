В Волгоградской области аферист со стажем за роль общественника загремел в тюрьму

Расследования 30.07.2019 17:12
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30.07.2019 17:12
К 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 35-летний ранее судимый за мошенничество житель Ростовской области Максим Никитин за совершение новых преступлений в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Михайловский районный суд признал его виновным в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину.
В судебном заседании установлено, что 4 сентября 2017 года Никитин представлялся владельцам торговых павильонов г.Михайловки сотрудником общественной организации по контролю за оборотом алкогольной продукции. При отсутствии полномочий на возбуждение производств по делам об административных правонарушениях, Никитин на обычном листе бумаги выписывал штрафы собственникам павильонов, за якобы выявленные нарушения. За несоставление так называемых протоколов двое коммерсантов оплатили "штрафы" на месте, передав злоумышленнику по 6 тысяч рублей. Вину в инкриминируемых деяниях Никитин не признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД г.Михайловки.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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