Укус клеща стал смертельным для жителя Волгоградской области

Здравоохранение 29.07.2019 14:18
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29.07.2019 14:18
Один человек в Волгоградской области скончался от Крымской геморрагической лихорадки, переносчиком которой являются клещи, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, всего в этом году зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Всего с начала сезона активности клещей в медицинские организации обратилось 2078 человек, что на уровне среднемноголетних показателей. В лаборатории исследован 441 экземпляр клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 5-ти клещах.
Сообщается, что в регионе продолжается проведение акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории: мест массового отдыха, территорий размещения летних оздоровительных учреждений, территорий загородных предприятий общественного питания, кладбищ, мест хозяйственной деятельности, пастбищ, акарицидные обработки сельскохозяйственных животных.
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