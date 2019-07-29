Укус клеща стал смертельным для жителя Волгоградской области





Один человек в Волгоградской области скончался от Крымской геморрагической лихорадки, переносчиком которой являются клещи, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, всего в этом году зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Всего с начала сезона активности клещей в медицинские организации обратилось 2078 человек, что на уровне среднемноголетних показателей. В лаборатории исследован 441 экземпляр клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 5-ти клещах.

Сообщается, что в регионе продолжается проведение акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории: мест массового отдыха, территорий размещения летних оздоровительных учреждений, территорий загородных предприятий общественного питания, кладбищ, мест хозяйственной деятельности, пастбищ, акарицидные обработки сельскохозяйственных животных.