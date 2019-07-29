Выборы

В Волгограде разгорелся первый предвыборный скандал

Выборы 29.07.2019 13:39
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29.07.2019 13:39


На кандидата в депутаты Волгоградской областной думы, члена КПРФ Михаила Таранцова написали жалобу в ТИК Дзержинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», этот факт подтвердил председатель территориально-избирательной комиссии Андрей Спиричев. Он также сообщил, что сейчас решается вопрос о времени рассмотрения жалобы жительницы Волгограда – кого именно, он не сообщил. Также он затруднился ответить на вопрос, возможно ли присутствие СМИ на заседании комиссии, сославшись на то, что еще не назначена дата рассмотрения. 
Как стало известно ИА «Высота 102», автором жалобы на Михаила Таранцова является Лиля Владимировна Скоробогатова. Она возглавляет Краснооктябрьскую местную организацию общества слепых. Лиля Владимировна сообщила в территориально-избирательную комиссию, что не давала разрешения использовать слова в поддержку Михаила Таранцова, которые были опубликованы в газете, издаваемой депутатом облдумы. Между тем, по некоторым сведениям, незрячую женщину привез в ТИК Дзержинского района соперник Михаила Таранцова на предстоящих выборах по Краснооктябрьскому избирательному  округу №13Ю кандидат в депутаты облдумы и депутат Волгоградской гордумы от "Единой России"  Алексей Волоцков. А содержание жалобы  наводит на мысли, что ее составлял профессиональный юрист. Впрочем, Алексей Волоцков заявил, что информация о «приводе» руководителя общественной организации в ТИК Дзержинского района не соответствует действительности. «Я никого никуда не привозил. Но об этой ситуации мне известно. Мне звонила Лиля Владимировна Скоробогатова, она очень расстроена случившемся. Она говорила, что я всегда помогал организации и они все меня поддерживают и поддержат и на этих выборах», - сообщил Алексей Анатольевич. По его словам, он не знал, что Лиля Владимировна написала жалобу в ТИК. 
Михаил Таранцов в свою очередь заявил, что очень удивлен произошедшим. «Мы не первый год взаимодействуем с Лилей Владимировной, она не раз говорила добрые слова в мой адрес. Поэтому мне трудно объяснить ее поступок. Но я надеюсь, что эта ситуация разрешится, а комиссия объективно разберется и даст справедливую оценку случившемуся». По словам Михаила Таранцова, заседание комиссии назначено на завтра. 
Напомним, Михаил Таранцов баллотируется по Краснооктябрьскому избирательному округу №13 от партии КПРФ, Алексей Волоцков хочет стать депутатом облдумы от партии "Единая Россия". В предвыборной гонке по данному округу нарисовался и другой персонаж - Сергей Александрович Таранцев, 44-летний безработный  житель Волжского, которого выдвинула Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Михаил Таранцов заявил, что появление  почти полного его однофамильца в качестве кандидата в облдуму по Краснооктябрьскому избирательному округу №13 было сделано специально для того, чтобы запутать избирателей. 

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