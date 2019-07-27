От Сталинграда - до Великой Победы 27.07.2019 14:16
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27.07.2019 14:16
Общевойсковой шлем третьего рейха образца 1935 г., ручной пулемет Дегтярева пехотный (ДП), идентификационный жетон военнослужащих германской армии, компас Рабоче-крестьянской Красной Армии 1945 г. выпуска и другие экспонаты пополнили экспозицию комнаты Воинской славы соединения ЮВО в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой пресс-службу Южного военного округа, все исторические находки были обнаружены силами военнослужащих соединения совместно с поисковыми отрядами.
Во время поисков в местах, где в дни Сталинградской битвы шли бои, использовались миноискатель ИМП-С и «Коршун», а также современные костюмы сапера «Дублон». В поисковых экспедициях приняли участие около 300 бойцов соединения.
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