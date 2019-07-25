Волгоградского бизнесмена отправили в колонию-поселение за оставленные за рубежом 495 млн рублей

Расследования 25.07.2019 14:14
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25.07.2019 14:14
Два года в колонии-поселении проведет директор коммерческой организации Денис Хазиев за нарушение валютного законодательства. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор, вынесенный Центральным районным судом Волгограда в отношении Хазиева, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда признала законным и обоснованным.
По материалам дела, с июня по сентябрь 2015 года между фирмой Хазиева, осуществлявшей деятельность в сфере оборота черных и цветных металлов, а также двумя иностранными коммерческими организациями были заключены внешнеторговые контракты на поставку из-за границы различного оборудования на общую сумму более 495 млн рублей. Указанные денежные средства в качестве оплаты по контрактам были перечислены подрядчикам в полном объеме.
Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.
Несмотря на то, что после истечения сроков исполнения обязательств по контрактам оборудование на территорию РФ поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счет своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято.
Вину в содеянном мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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