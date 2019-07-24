В мэрии Волгограда жилсоцполитику отдали в заботливые женские руки





Сегодня коллективу комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда представляют нового руководителя. Как стало известно ИА «Высота 102» в мэрии, вакантную должность заняла Рената Кострова. Последние 4,5 года она являлась заместителем председателя комитета строительства Волгоградской области. Никита Михайлов, ранее возглавлявший комитет, уволился по собственному желанию.

Ренате Костровой 40 лет. Она родилась в Нехаевском районе Волгоградской области. В 2001 году закончила юридический факультет ВолГУ. С 2014 по 2015 год работала начальником отдела министерства строительства региона, позже переименованного в комитет.



