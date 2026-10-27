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Общество

Жителя Волгограда ждёт суд за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Общество 27.10.2026 06:11
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27.10.2026 06:11

Южная транспортная прокуратура сообщает, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Подозреваемого 39-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. 

- В августе 2026 года житель Волгограда позвонил на единый номер экстренной службы с мобильного телефона и сообщил о заложенном взрывном устройстве под одним из вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Волгоград-Астрахань. Эти сведения оказались ложными, - информирует Южная транспортная прокуратура.

Дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда для дальнейшего рассмотрения.

 

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