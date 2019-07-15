





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: близкие и коллеги простились с трагически погибшей судьей Волжского горсуда, благоустройство Центральной набережной Волгограда устремилось в сторону Ворошиловского района, ситуация с порывом системы канализации в поселке Ангарский уперлась в неведомого хозяина, врач скрылась с места ДТП и другие темы дня.





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