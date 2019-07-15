Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде ситуация с рекой нечистот уперлась в неведомого хозяина

Аналитика 15.07.2019 20:02
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15.07.2019 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: близкие и коллеги простились с трагически погибшей судьей Волжского горсуда, благоустройство Центральной набережной Волгограда устремилось в сторону Ворошиловского района, ситуация с порывом системы канализации в поселке Ангарский уперлась в неведомого хозяина, врач скрылась с места ДТП и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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