Расследования 05.07.2019 11:14
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05.07.2019 11:14
Почти миллион рублей присвоила бухгалтер-кассир аптеки в Елани. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, было доказано, что почти полтора года, с мая 2017 по сентябрь 2018, 36-летняя женщина похищала деньги малыми суммами. Она вносила неверные данные о выручке в накладные.
За мошенничество Еланский районный суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы условно. Областной суд переквалифицировал ее действия и осудил по статье “Присвоение или растрата”, а также изменил наказание на два года и два месяца условного лишения свободы.
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