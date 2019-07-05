



Почти миллион рублей присвоила бухгалтер-кассир аптеки в Елани. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, было доказано, что почти полтора года, с мая 2017 по сентябрь 2018, 36-летняя женщина похищала деньги малыми суммами. Она вносила неверные данные о выручке в накладные.

За мошенничество Еланский районный суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы условно. Областной суд переквалифицировал ее действия и осудил по статье “Присвоение или растрата”, а также изменил наказание на два года и два месяца условного лишения свободы.



