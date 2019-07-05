



Обустроить контейнерные площадки для сбора отходов обязаны органы местного самоуправления сельских поселений Камышинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, так постановил областной суд, оставив жалобы сельских поселений без удовлетворения, а решения суда первой инстанции - без изменения. Всего природоохранной прокуратурой в Камышинский районный суд Волгоградской области было подано 14 административных исковых заявлений с требованиями о возложении данных обязанностей на органы местного самоуправления.

В прокуратуре пояснили, что полномочия по организации мест накопления отходов возложены на органы местного самоуправления Федеральным законом "Об отходах производства и потребления". Однако проверка надзорного органа показала, что во всех сельских поселениях района площадки накопления твердых коммунальных отходов созданы не были, отсутствовала и схема их размещения. Камышинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, однако органы местного самоуправления обжаловали решения.



