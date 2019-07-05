Экология

В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусора

Экология 04.07.2019 22:04
5925 2
04.07.2019 22:04


Обустроить контейнерные площадки для сбора отходов обязаны органы местного самоуправления сельских поселений Камышинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, так постановил областной суд, оставив жалобы сельских поселений без удовлетворения, а решения суда первой инстанции - без изменения. Всего природоохранной прокуратурой в Камышинский районный суд Волгоградской области было подано 14 административных исковых заявлений с требованиями о возложении данных обязанностей на органы местного самоуправления.
В прокуратуре пояснили, что полномочия по организации мест накопления отходов возложены на органы местного самоуправления Федеральным законом "Об отходах производства и потребления". Однако проверка надзорного органа показала, что во всех сельских поселениях района площадки накопления твердых коммунальных отходов созданы не были, отсутствовала и схема их размещения. Камышинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, однако органы местного самоуправления обжаловали решения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»
25.06.2019 11:52
13635 14
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов
19.06.2019 13:31
11147 7
В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублей
27.06.2019 15:30
8647 8
Экология
30.06.2019 14:03
Экология 30.06.2019 14:03
6646 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.06.2019 15:52
Экология 28.06.2019 15:52
2246 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.06.2019 15:30
Экология 27.06.2019 15:30
8647 8 Обсудить

0
Далее
Экология
26.06.2019 17:42
Экология 26.06.2019 17:42
1689 2 Обсудить

0
Далее
Экология
26.06.2019 12:43
Экология 26.06.2019 12:43
4417 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 17:24
Экология 25.06.2019 17:24
6315 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 16:41
Экология 25.06.2019 16:41
2204 10 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 11:52
Экология 25.06.2019 11:52
13635 14 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2019 09:59
Экология 25.06.2019 09:59
656 2 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 15:42
Экология 23.06.2019 15:42
4518 0 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2019 14:10
Экология 23.06.2019 14:10
1955 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.06.2019 14:54
Экология 21.06.2019 14:54
3298 4 Обсудить

0
Далее
Экология
19.06.2019 13:31
Экология 19.06.2019 13:31
11147 7 Обсудить

0
Далее
Экология
13.06.2019 12:48
Экология 13.06.2019 12:48
7309 1 Обсудить

0
Далее
Экология
10.06.2019 12:22
Экология 10.06.2019 12:22
1936 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 