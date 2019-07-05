



Желание немного обогатиться за служебный счет довело судебного пристава из Михайловского района до тюрьмы, а возможно, что и до сумы. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в марте 2015 года судебный пристав-исполнитель Михайловского районного отдела регионального УФССП Валентина Грищенко присвоила 25 тысяч рублей, которые принадлежали районному отделу службы. Деньги женщина потратила. На суде она признала вину. Михайловский районный суд приговорил ее к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима и оштрафовал на 2 миллиона 100 тысяч рублей. Также на полтора года ее лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Сумма штрафа крайне велика для обычного человека. Женщина пыталась обжаловать такой приговор в облсуде, но безуспешно.



