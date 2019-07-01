В Волгограде начали оглашать приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетский

Расследования 01.07.2019 14:27
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01.07.2019 14:27
В Советском районном суде Волгограда началось оглашение приговора Владимиру Лексункину, Юрию и Юрославу Бабаянам. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", Владимир Лексункин до начала судебного заседания заявил, что надеется на оправдательный приговор. "Моей вины нет. Я проколол трубу, вызвал газовую службу, они составили протокол, что устранили нарушение. Почему я должен отвечать?", - сказал подсудимый.
Ранее, напомним, гособвинение запросило по 8 лет колонии для каждого из обвиняемых. Трагедия произошла 16 мая 2017 года. Тогда при незаконной и несогласованной врезке в водопровод для подведения ресурса в магазин была повреждена газовая труба. Голубое топливо заполнило помещения в жилом доме и через несколько часов после аварии четырехэтажка взлетела на воздух. При взрыве погибли четыре человека, еще несколько пострадали. По данным следствия, Юрий Бабаян нанял Владимира Лексункина, чтобы тот подключил к водоснабжению торговый павильон “Сазан Карпыч”, который принадлежал его сыну Юрославу. Дом, как не подлежащий восстановлению, снесли, его бывших жильцов расселили. Сейчас на месте трагедии разбили сквер.
Жильцы взорвавшегося дома винят в гибели своих близких и соседей также и газовиков, которые не предотвратили беду, в то же время известно, что одним из погибших был сотрудник газовой службы. Большую часть времени, пока шло следствие, Юраслав Бабаян и Владимир Лексункин провели в СИЗО, Юрий Бабаян находился под домашним арестом. В своем последнем слове мужчины свою вину не признали.
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