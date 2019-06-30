Аналитика

«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии

Аналитика 30.06.2019 18:16
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30.06.2019 18:16


Волгоград засветился в рейтинге агрессивных городов России. Автор исследования – маркетинговое агенство «Zoom market». Горожанам задавали вопросы: считают ли они себя агрессивными, часто ли сталкиваются с неадекватным поведением со стороны окружающих? По итогам опроса в 25 крупных населенных пунктах страны, город-герой занял десятое место.
Справедливо ли волгоградцев назвали враждебно настроенными? Какой характер у них на самом деле? И какие поводы у жителей Волгограда могут быть для агрессии, злости или досады?... Об этом горожане честно рассказали «Высоте 102».


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