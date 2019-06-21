



Выдвигая Сергея Полещука в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области, справороссы надеются на поддержку профсоюзов и трудовых коллективов. Об этом сегодня, сообщает ИА «Высота 102», заявил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Волгоградской облдумы Дмитрий Калашников. По словам Дмитрия Калашникова, в позиции «Справедливой России» и профсоюзов есть много общего. В первую очередь – это социалистические законы. Так, и справороссы, и профсоюзы выступают за социальные гарантии человеку труда, за пенсионные права и т.д. На вопрос журналистов, почему выдвигается в кандидаты в губернаторы человек, «которого мало кто знает», лидер волгоградских профсоюзов заявил, что это не так. «Его знают трудовые коллективы таких заводов, как «Красный Октябрь», трубный, алюминиевый, канатный. Это почти 20 тысяч человек». К слову, журналистам не удалось пообщаться с Сергеем Полещуком. Он покинул конференцию сразу после ее окончания. Дмитрий Калашников высказался и по поводу выдвижения в кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы людей, еще недавно представляющих другие партии. «Если вы про одномандатный округ №16, про Сергея Попова, то вернее сказать, что он вернулся в родные пенаты», - прокомментировал Дмитрий Калашников.

Напомним, сегодня в Волгограде прошла конференция волгоградских справороссов. В ходе тайного голосования участники конференции выдвинули в кандидаты в губернаторы Волгоградской области Сергея Полещука – председателя Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России. Сергею Ивановичу Полещуку – 62 года, он родился в республике Карелия, является ветераном труда Волгоградского сталепроволочноканатного завода.

В общеобластную часть списка волгоградских справороссов по единому избирательному округу вошли Дмитрий Калашников, депутат волгоградской областной думы, Самвел Аветисян, предприниматель и Юрий Бабичев, секретарь регионального отделения «Справедливой России».

Также волгоградские справороссы намерены выдвинуть своих кандидатов в областную думу по всем одномандатным округам и территориальным группам.



