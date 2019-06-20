Борьба с коррупцией

Богатая жена начальника Волгоградской академии МВД увеличила многомиллионные доходы

Борьба с коррупцией 20.06.2019 10:20
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20.06.2019 10:20



Почти 14,5 млн рублей дохода задекларировала по итогам 2018 года супруга начальника Волгоградской академии МВД. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ГУ МВД по региону, по итогам предыдущего года эта цифра была ниже на 170 тысяч рублей. Жена Владимира Третьякова – владелица 10 нежилых помещений суммарной площадью 2,9 тысячи квадратных метров и квартиры (63 кв.м). Доход руководителя академии в прошлом году возрос почти на 500 тысяч рублей и составил 3 млн. У него в собственности два земельных участка и два дома.
В декларации начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко изменений практически нет. Сумма годового дохода возросла почти на полмиллиона рублей и составила 2,7 млн. Генерал-лейтенант, как и в прежние годы, остается почитателем ретро-транспорта. Кравченко владеет мотоциклом М-72 1941 года выпуска и  автомобилем ГАЗ-67 1943 года. У главного полицейского региона имеется дом площадью 456 квадратных метров и два земельных участка.
Замначальники ГУ МВД по региону Виктор Шметков и Сергей Богачук показали примерно одинаковые доходы в сумме 1,9 млн рублей. Врио начальника ГСУ и вовсе заработал в минувшем году 1,4 млн рублей. У него в собственности скромная легковушка – «Renualt Sandero».

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