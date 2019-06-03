Зеленые пояса могут появиться вокруг трех городов Волгоградской области









Вопросы создания зеленых поясов вокруг трех городов Волгоградской области готовятся рассмотреть в регпарламенте на ближайшем заседании. Как сообщает ИА «Высота 102», 5 июня депутаты могут обсудить три проекта постановлений, согласно которым лесопарки должны окружить Волжский, Михайловку и Урюпинск. Ранее были проведены публичные слушания, участники которых поддержали данные проекты. Протокол слушаний от 22 апреля 2019 года в облдуму предоставила общественная палата Волгоградской области.

Самый большой по площади зеленый пояс планируется создать вокруг столицы российской провинции – 646 гектаров. В Волжском лесопарковый массив может составить 393 гектара, в Михайловке – 193.

Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», лесопарковые зеленые пояса создаются «в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду». Это зоны с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. Статус зеленого пояса не может получить территория, в границах которой расположены объекты капстроительства, за исключением учреждений здравоохранения, рекреации, спорта и туризма.



