Зеленые пояса могут появиться вокруг трех городов Волгоградской области

Экология 03.06.2019 16:29
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03.06.2019 16:29
Вопросы создания зеленых поясов вокруг трех городов Волгоградской области готовятся рассмотреть в регпарламенте на ближайшем заседании. Как сообщает ИА «Высота 102», 5 июня депутаты могут обсудить три проекта постановлений, согласно которым лесопарки должны окружить Волжский, Михайловку и Урюпинск. Ранее были проведены публичные слушания, участники которых поддержали данные проекты. Протокол слушаний от 22 апреля 2019 года в облдуму предоставила общественная палата Волгоградской области.
Самый большой по площади зеленый пояс планируется создать вокруг столицы российской провинции – 646 гектаров. В Волжском лесопарковый массив может составить 393 гектара, в Михайловке – 193.
Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», лесопарковые зеленые пояса создаются «в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду». Это зоны с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. Статус зеленого пояса не может получить территория, в границах которой расположены объекты капстроительства, за исключением учреждений здравоохранения, рекреации, спорта и туризма.
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