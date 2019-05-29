В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиады

Спорт 29.05.2019 12:26
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29.05.2019 12:26
По итогам заводской спартакиады, посвященной профессиональному празднику химиков, восьмой год подряд лидируют сотрудники цеха по производству каустической соды – основной продукции волгоградского предприятия.
В этом году в комплексной спартакиаде, которая ежегодно проводится по семи видам спорта (легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол) участвовало 18 команд из 31 цеха промплощадки «КАУСТИКа». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, количество команд с каждым годом увеличивается - еще три года назад их было всего 12.
Открытием спартакиады 2018-2019 годов, по словам председателя и главного тренера СК «КАУСТИК» Николая Полякова, стала хорошая игра в финале по мини-футболу впервые участвующей команды ООО «МагМайн».
А золотой кубок спартакиады достался самым спортивным, сильным и ловким сотрудникам АО «КАУСТИК» – команде шестого цеха. Стоит отметить, что ребята этого цеха лидируют восьмой год подряд!
Всего более 500 работников и членов их семей стали участниками корпоративной спартакиады, стартовавшей еще осенью 2018 года и завершившейся в преддверии Дня химика. Команды-призеры и лучших спортсменов «КАУСТИКа» чествовали на сцене областного центра народного творчества (бывший ДК «Химик») в Красноармейском районе Волгограда.
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