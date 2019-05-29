Спорт

В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиады

Спорт 29.05.2019 12:26
289 0
29.05.2019 12:26


По итогам заводской спартакиады, посвященной профессиональному празднику химиков, восьмой год подряд лидируют сотрудники цеха по производству каустической соды – основной продукции волгоградского предприятия.
В этом году в комплексной спартакиаде, которая ежегодно проводится по семи видам спорта (легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол) участвовало 18 команд из 31 цеха промплощадки «КАУСТИКа». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, количество команд с каждым годом увеличивается - еще три года назад их было всего 12.         
Открытием спартакиады 2018-2019 годов, по словам председателя и главного тренера СК «КАУСТИК» Николая Полякова, стала хорошая игра в финале по мини-футболу впервые участвующей команды ООО «МагМайн».  
А золотой кубок спартакиады достался самым спортивным, сильным и ловким сотрудникам АО «КАУСТИК» – команде шестого цеха. Стоит отметить, что ребята этого цеха лидируют восьмой год подряд! 
Всего более 500 работников и членов их семей стали участниками корпоративной спартакиады, стартовавшей еще осенью 2018 года и завершившейся в преддверии Дня химика. Команды-призеры и лучших спортсменов «КАУСТИКа» чествовали на сцене областного центра народного творчества (бывший ДК «Химик») в Красноармейском районе Волгограда.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
«Ротор» покинул десятку лучших команд ФНЛ: фотомгновения поединка с московским «Чертаново» на «Волгоград Арене»
25.05.2019 20:03
5399 4
В последнем туре сезона "Ротор" проиграл московскому "Чертаново" на "Волгоград Арене"
25.05.2019 17:56
3951 6
В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые импланты
01.05.2019 17:10
8745 0
Спорт
28.05.2019 10:58
Спорт 28.05.2019 10:58
1194 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.05.2019 20:03
Спорт 25.05.2019 20:03
5399 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.05.2019 17:56
Спорт 25.05.2019 17:56
3951 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.05.2019 14:19
Спорт 22.05.2019 14:19
2797 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.05.2019 18:05
Спорт 19.05.2019 18:05
6193 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.05.2019 13:04
Спорт 19.05.2019 13:04
8688 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.05.2019 16:40
Спорт 07.05.2019 16:40
8454 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
01.05.2019 17:10
Спорт 01.05.2019 17:10
8745 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.04.2019 15:54
Спорт 28.04.2019 15:54
8622 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.04.2019 19:17
Спорт 24.04.2019 19:17
4048 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.04.2019 19:32
Спорт 20.04.2019 19:32
15307 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.04.2019 15:52
Спорт 20.04.2019 15:52
1559 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.04.2019 17:25
Спорт 19.04.2019 17:25
2862 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.04.2019 12:27
Спорт 18.04.2019 12:27
759 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.04.2019 10:59
Спорт 18.04.2019 10:59
790 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:38
У управляющей компании в Волгограде отобрали лицензию за бездельеСмотреть фотографии
14:04
На Беру теперь можно расплачиваться бонусами СПАСИБОСмотреть фотографии
13:46
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»Смотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области уничтожили первый урожай коноплиСмотреть фотографии
12:26
В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиадыСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде «деятеля культуры» подозревают в многолетнем насилии над дочерьюСмотреть фотографии
11:43
В Волжском задержали двоих "спецов" широкого криминального профиляСмотреть фотографии
11:25
«Ростелеком»: обновленная набережная вдохновляетСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде пенсионер сам пострадал в ДТП и подставил под удар трех пассажировСмотреть фотографии
10:44
Клиентоцентричность, экспорт, digital-подход: ВОЛМА отмечает двойной юбилейСмотреть фотографии
10:26
Губернатор Волгоградской области увидит пруды «раздора»Смотреть фотографии
10:20
Волгограду вернули потерянный причалСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области двух депутатов лишили полномочий за отсутствие декларацийСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде добавили речных рейсов на остров СарпинскийСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде имидж маршруток упорно портят водители-нарушители Смотреть фотографииCмотреть видео
17:16
В жилом доме в Волгограде обрушился дымоходСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде УК попала на крупный штраф за работу без лицензииСмотреть фотографии
14:41
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управленияСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде строители баскетбольной арены беглого олигарха «выбивают» деньги в судеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде мужчина несколько месяцев жил в доме с телом убитой супругиСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области цены на бензин стали «ползучими»Смотреть фотографии
12:59
ДТП собрало пробку у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
12:28
В Волгограде рассеянный покупатель бассейна лишился пухлого кошелькаСмотреть фотографии
12:27
Троих волгоградцев отправили за решетку за самосудСмотреть фотографии
12:19
Обустройство зеленой зоны возле больницы №7 в Волгограде оценили в 30 млн рублейСмотреть фотографии
12:03
Судьи Волгоградской области «соревнуются» в скупке домов, квартир и земель Смотреть фотографии
11:25
Взгляд с Земли: МКС пролетела над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
11:15
Днем и ночью на страже: в Волгограде пограничники отмечают свой день Смотреть фотографии
10:58
18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя» за путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселона»Смотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области хотят сменить уполномоченного по правам человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 