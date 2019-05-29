В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиады





По итогам заводской спартакиады, посвященной профессиональному празднику химиков, восьмой год подряд лидируют сотрудники цеха по производству каустической соды – основной продукции волгоградского предприятия.

В этом году в комплексной спартакиаде, которая ежегодно проводится по семи видам спорта (легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол) участвовало 18 команд из 31 цеха промплощадки «КАУСТИКа». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, количество команд с каждым годом увеличивается - еще три года назад их было всего 12.

Открытием спартакиады 2018-2019 годов, по словам председателя и главного тренера СК «КАУСТИК» Николая Полякова, стала хорошая игра в финале по мини-футболу впервые участвующей команды ООО «МагМайн».

А золотой кубок спартакиады достался самым спортивным, сильным и ловким сотрудникам АО «КАУСТИК» – команде шестого цеха. Стоит отметить, что ребята этого цеха лидируют восьмой год подряд!