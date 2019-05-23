



Сегодня областной суд подтвердил приговор, вынесенный бывшему прокурору отдела государственных обвинителей областной прокуратуры Алексею Крылову. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ранее его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 13 месяцам колонии общего режима, штрафу в 50 тысяч рублей. А также лишили права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и лишили классного чина сотрудника прокуратуры – юрист первого класса. Правда, учитывая время, которое Крылов провел в СИЗО, его освободили после судебного заседания.