Расследования 22.05.2019 17:14
8024 7
22.05.2019 17:14
Сегодня областной суд подтвердил приговор, вынесенный бывшему прокурору отдела государственных обвинителей областной прокуратуры Алексею Крылову. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ранее его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 13 месяцам колонии общего режима, штрафу в 50 тысяч рублей. А также лишили права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и лишили классного чина сотрудника прокуратуры – юрист первого класса. Правда, учитывая время, которое Крылов провел в СИЗО, его освободили после судебного заседания.
Как установил суд, в июне прошлого года Крылова попросили помочь прекратить одно уголовное дело. Он обещал помочь, хотя такой возможности у него не было. Свое содействие он оценил в 600 тысяч рублей. В августе ему, под контролем сотрудников ФСБ, передали 150 тысяч рублей и муляж 450 тысяч рублей. После этого Крылова задержали.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 14:51
20661 13
12.05.2019 16:08
15141 0
26.04.2019 12:02
11735 18
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат22.05.2019 19:22
Расследования 22.05.2019 19:22
11556 9 Обсудить
Жителю Волгограда грозит трехмесячный арест за расписанный матом офис ЛДПР22.05.2019 16:44
Расследования 22.05.2019 16:44
1146 4 Обсудить
В Волгограде на 13-й краже поймали трио воров-домушников22.05.2019 15:35
Расследования 22.05.2019 15:35
1193 1 Обсудить
Житель Волгоградской области прописал 20 мигрантов на 18 квадратных метрах22.05.2019 15:03
Расследования 22.05.2019 15:03
463 3 Обсудить
Волжанина приговорили к 9 годам тюрьмы за расстрел человека за громкую музыку22.05.2019 12:31
Расследования 22.05.2019 12:31
2075 18 Обсудить
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)21.05.2019 16:22
Расследования 21.05.2019 16:22
9446 10 Обсудить
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсника21.05.2019 15:10
Расследования 21.05.2019 15:10
827 1 Обсудить
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской области21.05.2019 14:51
Расследования 21.05.2019 14:51
20661 13 Обсудить
Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным сроком21.05.2019 14:28
Расследования 21.05.2019 14:28
800 0 Обсудить
Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы21.05.2019 13:06
Расследования 21.05.2019 13:06
6371 17 Обсудить
В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефона21.05.2019 12:53
Расследования 21.05.2019 12:53
1544 7 Обсудить
В Волгоградской области экс-директор МУП пойдет под суд за надбавки к зарплате20.05.2019 18:33
Расследования 20.05.2019 18:33
2971 3 Обсудить
"Двойка по арифметике": в Волгограде ошибочно выбрали организатора дорогостоящего форума молодых предпринимателей20.05.2019 18:01
Расследования 20.05.2019 18:01
9323 8 Обсудить
В Волгограде двое молодых разбойников ограбили студента20.05.2019 15:46
Расследования 20.05.2019 15:46
1666 1 Обсудить
В Волжском ищут свидетелей жестокого убийства20.05.2019 13:02
Расследования 20.05.2019 13:02
4282 14 Обсудить
Реклама