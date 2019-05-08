



В Волгограде проходит фестиваль-конкурс «Весна Победы», участниками которого стали сотни детей со всей страны. Как сообщает ИА «Высота 102», юные таланты соревнуются в танцевальном и вокальном мастерстве, а также игре на музыкальных инструментах. Сегодня, во второй день мероприятия, на сцене Царицынской оперы прошел отборочный тур в номинации «Танцевальный жанр». Участниками состязания стали маленькие артисты из Волгоградской области, Башкирии, Северной Осетии, Архангельской области, республики Коми, Таганрога, Подмосковья, Липецка, Кирова, Нижнего Новгорода и других регионов страны.

Завтра, в День Победы, состоится гала-концерт и награждение победителей, которые получат денежные призы. Иногородних участников ожидает обзорная экскурсия по Волгограду, которая завершится праздничным салютом на Центральной набережной.









