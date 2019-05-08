Культура

На фестиваль юных талантов в Волгоград съехались дети из отдаленных уголков России

Культура 08.05.2019 17:15
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08.05.2019 17:15


В Волгограде проходит фестиваль-конкурс «Весна Победы», участниками которого стали сотни детей со всей страны. Как сообщает ИА «Высота 102», юные таланты соревнуются в танцевальном и вокальном мастерстве, а также игре на музыкальных инструментах. Сегодня, во второй день мероприятия, на сцене Царицынской оперы прошел отборочный тур  в номинации «Танцевальный жанр». Участниками состязания стали маленькие артисты из Волгоградской области, Башкирии, Северной Осетии, Архангельской области, республики Коми, Таганрога, Подмосковья, Липецка,  Кирова, Нижнего Новгорода  и других регионов страны. 
Завтра, в День Победы, состоится гала-концерт  и награждение победителей, которые получат денежные призы. Иногородних участников ожидает обзорная экскурсия по Волгограду, которая завершится праздничным салютом на Центральной набережной.



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