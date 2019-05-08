



В колонне "Бессмертного полка" впервые в Волгограде пройдут священнослужители с портретами своих родных и близких людей, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель информационного отдела Волгоградской епархии Алексей Гондусов, ожидается, что в этой памятной акции примут участие порядка 100 священнослужителей, многие придут с семьями. Традиционного крестного хода, который несколько лет подряд проводился в Волгограде в День Победы, в этом году не будет. В Волгоградской епархии отметили, что в годы войны страну защищали люди разных национальностей и вероисповедания. Они вместе воевали и погибали, поэтому в День Победы принято вспоминать их всех.

В колонне "Бессмертного полка" пойдет и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Он понесет портрет своего духовного отца, архиепископа Михея (Хархарова) - участника Великой Отечественной войны, закончившего ее в Берлине. После завершения акции на Мамаевом кургане пройдет панихида по погибшим.



