Бесценный подарок получила ко Дню великой Победы 80-летняя жительница Волгограда Эмилия Яковлевна Евстигнеева. Нашелся родной человек, которого семья безуспешно искала все годы после войны. "А вот теперь я плачу от счастья, что кто-то из наших детей, внуков и правнуков сможет навестить его могилу", - поделилась она с журналистами ИА "Высота 102".

"В семье моего деда было 10 детей, на фронт ушли трое, остальные были малые. Это мой отец, Яков Васильевич Кобызев, и два его брата - Вася и Коля. Васе было 30 лет, Коле - 18. От Васи ни одного письма не получили, в 1942-м году пришло известие, что он пропал без вести. А Коля писал часто, последнюю весточку получили в конце 1944 года: "Сидим в окопе, фриц от нас - в 400 метрах... ", - рассказывает Эмилия Яковлевна. - Но и он пропал без вести. Вернулся с фронта только наш отец. Куда мы только не писали, чтобы выяснить судьбу двух наших пропавших мальчиков, но получали один ответ: никаких сведений нет. И тут - такое чудо", - вытирает она слезы.

Нашел родного дядю Эмилии Яковлевны - Николая Кобызева - руководитель волгоградского поискового отряда "Высота" Андрей Жаров. "За это ему - низкий наш поклон", - повторяет она. Теперь в семье знают: рядовой 1164 стрелкового полка Николай Кобызев погиб 26 января 1945 года. До Победы оставалось чуть более 3 месяцев. Похоронен в Литве, в селе Ленкимай Тельшяйского района, на кладбище советских воинов, рядом с костелом. Даже номер могилы есть.

"Наш отец вернулся с войны, - рассказывает дитя военного Сталинграда Эмилия Яковлевна Евстигнеева. - А Вася с Колей навеки остались для нас мальчиками, которые, как и миллионы их ровесников, просто не успели пожить. Но они спасли нашу Родину, чтобы жили мы, учились, работали, растили детей, радовались... Девятого мая я пойду в колонне Бессмертного полка с портретами моих родных с особым чувством. Теперь мы - а это 8 племянников и 8 внуков 20-летнего Коли Кобызева - сможем навестить его могилу и сказать ему: мы помним, мы гордимся".



