От Сталинграда - до Великой Победы

Спустя 74 года после войны волгоградка нашла в Литве могилу родного человека

От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 07:17
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10.05.2019 07:17

Бесценный подарок получила ко Дню великой Победы 80-летняя жительница Волгограда Эмилия Яковлевна Евстигнеева. Нашелся родной человек, которого семья безуспешно искала все годы после войны. "А вот теперь я плачу от счастья, что кто-то из наших детей, внуков и правнуков сможет навестить его могилу", - поделилась она с журналистами ИА "Высота 102". 
"В семье моего деда было 10 детей, на фронт ушли трое, остальные были малые. Это мой отец, Яков Васильевич Кобызев, и два его брата - Вася и Коля. Васе было 30 лет, Коле - 18. От Васи ни одного письма не получили,  в 1942-м году пришло известие, что он  пропал без вести. А  Коля писал часто, последнюю весточку получили в  конце 1944 года: "Сидим в окопе, фриц от нас - в 400 метрах... ", - рассказывает Эмилия Яковлевна.  - Но и он пропал без вести. Вернулся с фронта только наш отец. Куда мы только не писали, чтобы выяснить судьбу двух наших пропавших мальчиков, но получали один ответ:  никаких сведений нет. И тут - такое чудо", - вытирает она слезы.
Нашел родного дядю Эмилии Яковлевны - Николая Кобызева - руководитель волгоградского поискового отряда  "Высота" Андрей Жаров. "За это ему - низкий наш поклон", -  повторяет она.  Теперь в семье знают: рядовой 1164 стрелкового полка Николай Кобызев погиб 26 января 1945 года. До Победы оставалось чуть более 3 месяцев. Похоронен в Литве, в селе Ленкимай Тельшяйского  района, на кладбище советских воинов, рядом с костелом. Даже номер могилы есть. 
"Наш отец вернулся с войны, - рассказывает дитя военного Сталинграда Эмилия Яковлевна Евстигнеева. - А Вася с Колей навеки остались для нас мальчиками, которые, как и миллионы их ровесников, просто не успели пожить. Но они  спасли нашу Родину, чтобы жили мы, учились, работали, растили детей, радовались... Девятого мая я пойду в колонне Бессмертного полка с портретами моих родных с особым чувством. Теперь  мы - а это 8 племянников и 8 внуков 20-летнего Коли Кобызева - сможем навестить его могилу и сказать ему: мы помним, мы гордимся". 

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