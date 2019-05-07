



Новый спортивный объект для занятий уличной силовой гимнастикой появился в одном из самых популярных среди жителей Красноармейского района Волгограда общественных пространств на улице 50 лет Октября.

Общедоступная площадка для занятий воркаутом построена в рамках программы Благотворительного Фонда Елены Исинбаевой «Лидер в спорте – лидер в жизни». На территории площадью 306 квадратных метров, покрытой для безопасности атлетов водонепроницаемым полиуретановым покрытием, установлено современное оборудование для уличных тренировок: перекладины, канат, гимнастические кольца, рукоход-волна, турник с шарами и другие спортивные комплексы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе АО "КАУСТИК", сегодня в торжественной церемонии открытия площадки для воркаута приняли участие местные жители, представители предприятия и сама Елена Исинбаева.





«Это счастье, что у нас есть такая возможность дарить радость занятий спортом волгоградской ребятне, - сказала во время церемонии открытия Елена Исинбаева. – Построить эту большую современную воркаут-площадку мы не смогли бы без волгоградского «КАУСТИКа». Теперь, как у самых юных, так и у взрослых жителей южного района Волгограда, появилась новая возможность заниматься спортом под открытым небом».

Новая воркаут-площадка – это уже второй спортивный объект, который возводит Благотворительный Фонд Елены Исинбаевой при финансовой поддержке волгоградского «КАУСТИКа». В 2017 году подобное сооружение появилось в самом центре рабочего посёлка Светлый Яр.

Добавим, что в Красноармейском районе Волгограда и в Светлом Яре проживает большинство сотрудников пятитысячного коллектива АО «КАУСТИК». Предприятие уже более полувека, практически с момента открытия на его площадке первых производств, регулярно оказывает адресную материальную и финансовую помощь жителям района, а также социальным, образовательным, спортивным и другим организациям.

Фото предоставлено пресс-службой АО "КАУСТИК"