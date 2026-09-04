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Спорт

«Шинник» - «Ротор»: битва за 6 очков в Ярославле

Спорт 04.09.2026 09:13
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04.09.2026 09:13



5 сентября на стадионе «Шинник» пройдёт матч 10‑го тура Первой лиги: ярославский «Шинник» примет волгоградский «Ротор». Противостояние станет серьёзной проверкой для обеих команд: в таблице их разделяет всего три очка, а значит, игра фактически превратится в битву за 6 очков.

«Шинник» занимает 8‑е место с 13 очками после восьми туров (3 победы, 4 ничьи, 1 поражение). Команда не проигрывает уже четыре тура подряд: после поражения от «Нижнего Новгорода» (0:3) ярославцы обыграли «Нефтехимик» (2:0) и «Волгу» Ульяновск (3:1), а также сыграли вничью с «Арсеналом» Тула (2:2) и «Енисеем» (0:0). Стабильность на своём поле – один из главных козырей хозяев: «Шинник» уступил лишь в одном из восьми матчей чемпионата и остаётся непобеждённым дома.

Хозяева поля провели в текущем сезоне 4 игры на домашнем стадионе, забили 7 (1,75 за игру) мячей, пропустили 5 (1,25 за игру).

«Ротор» располагается на 10‑й строчке с 10 очками после девяти туров (3‑1‑5). На отрезке из пяти последних матчей у волгоградцев всего одна победа – над «Челябинском» (4:1), плюс ничья с «Уралом» (1:1) и три поражения: от «Спартака» Кострома (0:1), «Нефтехимика» (0:1) и «Арсенала» Тула (1:2). Форма команды идёт по нисходящей, а проблемы с результативностью снижают шансы на выездные очки.

Гости на выезде сыграли 5 матчей, забили 7 (1,4 за игру) мячей, пропустили 8 (1,6 за игру).

Букмекеры оценивают шансы почти равно: коэффициент на победу «Шинника» – 2,85, на ничью – 2,95, на успех «Ротора» – 2,7. При этом текущая форма команд явно на стороне хозяев.

На базе текущей статистики распределение Пуассона даёт следующие варианты: самый вероятный счёт – 1:1 (11 %). Среди победных счетов «Шинника» лидирует 2:1 (9,25 %). Альтернативой может стать минимальный счёт 1:0 (8,34 %).

Вероятность того, что обе команды забьют, превышает 50 %, и вероятность тотала больше 2,5 также выше 50 %. Так что матч обещает быть результативным, несмотря на невысокое место «Ротора» в таблице.

На основании всех данных эксперты прогнозируют победу «Шинника» со счётом 2:1 (с вариантом 1:0).

Александр Веселовский
Фото: СК «Ротор»

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