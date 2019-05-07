Политика

В Советском и Кировском районах Волгограда займутся берегоукреплением для продления рокадной дороги

Политика 07.05.2019 09:51
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07.05.2019 09:51


В Советском и Кировском районах Волгограда проведут берегоукрепление для последующего строительства рокадной дороги. Об этом сегодня в ходе инспекции правого берега Волги заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Прогнозная стоимость работ свыше  – 4 млрд рублей. Проект планируется разбить на четыре этапа. Первый участок – створ улицы Иркутской в Ворошиловском районе, второй – в микрорайоне Тулака, третий – параллельно улице Электролесовской в Советском районе, четвертый – от улицы Автомобилистов до набережной имени Высоцкого в Кировском районе.
Работы планируется начать с 2021 года. Проведение данных мероприятий в последующем позволит продлить рокадную дорогу до Кировского района. Это потребует еще порядка 3 млрд рублей.
Предстоящие задачи по развитию инфраструктуры Волгограда Бочаров анонсировал в ходе водной прогулки. Вместе со своим починенными и депутатами облдумы глава региона проплыл на катере от здания речпорта до набережной на Тулака.  Губернатор признался, что для реализации столь масштабных планов предстоит  решить немало проблем – в том числе, с выделением земельных участков. «Война ещё будет, потому что здесь много ухватили (земель, - прим.ред.). Будет напряжение, так как земли будем возвращать в государственную и муниципальную собственность», - заметил Бочаров.
Напомним, первые работы по берегоукреплению начались четыре года назад в районе стадиона «Волгоград Арена», охватив почти три километра береговой линии. Эти мероприятия позволили возвести вдоль Волги рокадную дорогу. Дублер Первой Продольной магистрали соединил три района Волгограда – Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский. В настоящее время объявлен конкурс по отбору подрядчика для проведения очередного этапа берегоукрепления – от улицы Чуйкова до улицы Химической. В последующем аналогичные работы планируется провести в Ворошиловском районе.
Отметим, что изначально водный маршрут инспекционной поездки губернатора был другим. Планировалось, что губернатор осмотрит подготовительные работы по берегоукреплению в Краснооктябрьском районе Волгограда, в границах от улиц Чуйкова до Химической, однако вскоре принял решение посмотреть берег в противоположной стороне - в Ворошиловском и Советском районах Волгограда. О том, как это было - в любительском видео. 


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