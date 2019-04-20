Аналитика

«Высота 102»ТВ: Мечтам жителей Волгограда о дорогах нет конца

Аналитика 19.04.2019 20:04
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19.04.2019 20:04



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: депутатские кармашки, мечтам волгоградцев о дорогах нет конца, многоэтажка без газа, спецназовцы поделились кровью и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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