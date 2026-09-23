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Общество

«Довели до могилы?»: прокуратура проверит законность межевания земли пайщиков под Волгоградом

Общество 23.09.2026 19:03
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23.09.2026 19:03


Жители Октябрьского района Волгоградской области не согласились с отказом правоохранителей расследовать обстоятельства межевания участка земли, в результате чего, по их мнению, оказались нарушенными права собственников.

Как рассказала ИА «Высота 102» одна из пайщиц, Галина Левкина, она обратилась в прокуратуру Октябрьского района с просьбой признать незаконным отказ районного отдела полиции в возбуждении уголовного дела по статье  170.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за фальсификации в сфере кадастрового учета. Галина Левкина не согласна с тем, что полиция углядела лишь гражданско-правовые отношения между собственниками в деле, в котором могут содержаться признаки уголовного преступления. Кроме того, она считает, что проверку правоохранители провели поверхностно, а все обстоятельства не были проверены. Кроме того, продолжает собеседница, в материалах проверки отсутствуют объективные данные, свидетельствующие об отсутствии противоправных действий и анализ собранных в ходе проверки материалов, заключает пайщица. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что  Галина Левкина обратилась в районную прокуратуру с просьбой дать оценку законности действий при выделе земельного участка на землях сельхозназначения на территории Перегрузненского сельского поселения. Поводом стала ситуация, которая привела, по мнению женщины, к нарушению ее прав и прав других селян на распоряжение собственной землей. 

В своем обращении женщина указывала  на то, что после проведенного  в 2024 году межевания участка, находящегося в аренде АО «Перегрузненское», площадь пашни для собственников земельных паев вдруг оказалась меньше, чем было по данным из выписки из ЕГРН. Такие «странности», предполагает заявительница, могли быть преднамеренными.  В таком случае, считает женщина, метаморфозы с землей должны расследовать правоохранительные органы, уверена Галина Левкина.  Она также утверждает, что в подобной ситуации оказалась не только она, но и другие пайщики. 

Из-за такого «нюанса» – несоответствия фактической площади паев и той, что фигурирует в кадастровых документах, собственники земли, которые передали свои участки в аренду АО «Перегрузненское», не могут  ее забрать и разорвать отношения с акционерным обществом. Люди, по сути, оказались в ловушке и в «вечной» зависимости от арендатора. 

До своего обращения в прокуратуру Галина Левкина попыталась восстановить нарушенную, по ее мнению, справедливость в суде, но пока безуспешно.  Октябрьский районный суд Волгоградской области отказал  в удовлетворении  требований к АО  «Перегрузненское» определить  месторасположение и площадь моего земельного выдела. Это решение районного суда она уже обжаловала.  Пайщица объясняет, что она самая первая обратилась в суд с таким иском. А у тех, кто будет судиться позже, ситуация вырисовывается еще сложнее, так как земли в фактическом ее количестве, которое закреплено по результатам межевания, на всех пайщиков просто не хватит.

Почему земли собственников поубавилось после действий кадастрового инженера, который проводил межевание по заказу АО «Перегрузненское», и должна была установить проверка. Галина Левкина предполагает, что между сторонами мог иметь место сговор.  

Напомним, это уже не первая спорная ситуация, возникшая вокруг АО «Перегрузненское». Ранее  организация направила многомиллионные иски к нескольким местным жителям с требованием возместить расходы на обработку их паев после того, как люди нашли более добросовестного арендатора – АО «Аксайское». Также руководство АО «Перегрузненское» требовало возвращения паев собственников в их распоряжение. 

Октябрьский районный суд Волгоградской области по итогам рассмотрения исков бывшего арендатора существенно снизил заявленные к компенсации суммы и однозначно отказал в признании договоров аренды с АО «Аксайское» недействительными, подтвердив право собственников самим решать, кому и на каких условиях передавать свою землю для обработки. 

Однако судебные процессы довели двух женщин до больниц. Среди тех, с кого «новые фермеры» хотели поиметь миллионы, оказались и две матери участников СВО, один из которых погиб при защите Родины. При этом среди тех, с кем упорно судятся землепользователи из АО «Перегрузненское», есть и инвалиды по онкологии. К сожалению, один из них, Евгений Шурховецкий, недавно скончался. Несмотря на тяжелый диагноз ответчика, в АО «Перегрузненское» упорно судились с больным человеком. Люди не скрывают своего возмущения происходящим и задаются вопросом, кого следующего доведут до могилы так называемые новые фермеры? 

Успевают в организации находить время и на суды с журналистами. Бизнесменам не понравилась публикация V102.RU, в которой селяне рассказывали о том, как тяжело пережили судебные тяжбы с ними. Рассказы  пайщиков о своих страданиях, связанных с необходимостью отбиваться от нападок бывших арендаторов,  в АО «Перегрузненское» посчитали уроном для своей репутации.   



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