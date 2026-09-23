

Жители Октябрьского района Волгоградской области не согласились с отказом правоохранителей расследовать обстоятельства межевания участка земли, в результате чего, по их мнению, оказались нарушенными права собственников. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из пайщиц, Галина Левкина, она обратилась в прокуратуру Октябрьского района с просьбой признать незаконным отказ районного отдела полиции в возбуждении уголовного дела по статье 170.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за фальсификации в сфере кадастрового учета. Галина Левкина не согласна с тем, что полиция углядела лишь гражданско-правовые отношения между собственниками в деле, в котором могут содержаться признаки уголовного преступления. Кроме того, она считает, что проверку правоохранители провели поверхностно, а все обстоятельства не были проверены. Кроме того, продолжает собеседница, в материалах проверки отсутствуют объективные данные, свидетельствующие об отсутствии противоправных действий и анализ собранных в ходе проверки материалов, заключает пайщица.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Галина Левкина обратилась в районную прокуратуру с просьбой дать оценку законности действий при выделе земельного участка на землях сельхозназначения на территории Перегрузненского сельского поселения. Поводом стала ситуация, которая привела, по мнению женщины, к нарушению ее прав и прав других селян на распоряжение собственной землей.

В своем обращении женщина указывала на то, что после проведенного в 2024 году межевания участка, находящегося в аренде АО «Перегрузненское», площадь пашни для собственников земельных паев вдруг оказалась меньше, чем было по данным из выписки из ЕГРН. Такие «странности», предполагает заявительница, могли быть преднамеренными. В таком случае, считает женщина, метаморфозы с землей должны расследовать правоохранительные органы, уверена Галина Левкина. Она также утверждает, что в подобной ситуации оказалась не только она, но и другие пайщики.

Из-за такого «нюанса» – несоответствия фактической площади паев и той, что фигурирует в кадастровых документах, собственники земли, которые передали свои участки в аренду АО «Перегрузненское», не могут ее забрать и разорвать отношения с акционерным обществом. Люди, по сути, оказались в ловушке и в «вечной» зависимости от арендатора.

До своего обращения в прокуратуру Галина Левкина попыталась восстановить нарушенную, по ее мнению, справедливость в суде, но пока безуспешно. Октябрьский районный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении требований к АО «Перегрузненское» определить месторасположение и площадь моего земельного выдела. Это решение районного суда она уже обжаловала. Пайщица объясняет, что она самая первая обратилась в суд с таким иском. А у тех, кто будет судиться позже, ситуация вырисовывается еще сложнее, так как земли в фактическом ее количестве, которое закреплено по результатам межевания, на всех пайщиков просто не хватит.

Почему земли собственников поубавилось после действий кадастрового инженера, который проводил межевание по заказу АО «Перегрузненское», и должна была установить проверка. Галина Левкина предполагает, что между сторонами мог иметь место сговор.

Напомним, это уже не первая спорная ситуация, возникшая вокруг АО «Перегрузненское». Ранее организация направила многомиллионные иски к нескольким местным жителям с требованием возместить расходы на обработку их паев после того, как люди нашли более добросовестного арендатора – АО «Аксайское». Также руководство АО «Перегрузненское» требовало возвращения паев собственников в их распоряжение.

Октябрьский районный суд Волгоградской области по итогам рассмотрения исков бывшего арендатора существенно снизил заявленные к компенсации суммы и однозначно отказал в признании договоров аренды с АО «Аксайское» недействительными, подтвердив право собственников самим решать, кому и на каких условиях передавать свою землю для обработки.

Однако судебные процессы довели двух женщин до больниц. Среди тех, с кого «новые фермеры» хотели поиметь миллионы, оказались и две матери участников СВО, один из которых погиб при защите Родины. При этом среди тех, с кем упорно судятся землепользователи из АО «Перегрузненское», есть и инвалиды по онкологии. К сожалению, один из них, Евгений Шурховецкий, недавно скончался. Несмотря на тяжелый диагноз ответчика, в АО «Перегрузненское» упорно судились с больным человеком. Люди не скрывают своего возмущения происходящим и задаются вопросом, кого следующего доведут до могилы так называемые новые фермеры?

Успевают в организации находить время и на суды с журналистами. Бизнесменам не понравилась публикация V102.RU, в которой селяне рассказывали о том, как тяжело пережили судебные тяжбы с ними. Рассказы пайщиков о своих страданиях, связанных с необходимостью отбиваться от нападок бывших арендаторов, в АО «Перегрузненское» посчитали уроном для своей репутации.







