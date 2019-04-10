Культура 10.04.2019 14:06
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10.04.2019 14:06
Совсем скоро состоится российская премьера финального сезона «Игры престолов». Сложно представить, что еще немного – и мы попрощаемся навсегда с ее главными героями. Пока этого не произошло, ИА «Высота 102» вместе с онлайн-кинотеатром ivi предлагает своим читателям вспомнить тех, кого мы узнали и полюбили благодаря фэнтези-саге.
Кит Харингтон (Джон Сноу)
Не случись в его карьере этого сериала, Кит бы, возможно, так и был известен только поклонникам английского театра. Роль Джона Сноу стала для него первой на телевидении и, как мы знаем, очень успешной. Сегодня актер входит в число самых высокооплачиваемых актеров на ТВ. По слухам, за участие в некоторых эпизодах «Игры престолов» он получил около $1,1 млн! При этом Кит очень требовательно относится к съемкам и всегда внимательно просматривает и анализирует сцены со своим участием. И, хоть в это сложно поверить, чаще всего он недоволен своей работой!
Лина Хиди (Серсея Ланнистер)
Несмотря на то что на площадку «Игры престолов» Лина Хиди пришла уже состоявшейся актрисой, именно этот сериал принес ей мировую известность. За роль Серсеи она получила номинации на «Золотой глобус» и «Эмми». Впрочем, в одном из последних интервью Лина подчеркнула, что не хочет, чтобы ее имя ассоциировалось исключительно с образом коварной Серсеи, и поэтому она намерена показать поклонникам и другие грани своего актерского таланта. С нетерпением ждем!
Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
Кто знает, узнавали ли бы Эмилию Кларк сейчас на улицах, если бы в свое время британская актриса Тамзин Мерчант не отказалась от роли Дейенерис! Именно на ее место и взяли Кларк, и, надо сказать, справилась она блестяще! Особенно учитывая тот факт, что во время съемок актриса пережила инсульт и две операции на головном мозге. Тогда Эмилии было всего 24 года, и она даже не знала, сможет ли говорить, вести привычный образ жизни и тем более работать над таким сложным проектом. К счастью, сейчас все хорошо, и мы обязательно увидим Дейенерис в новых эпизодах «Игры престолов».
Мэйси Уильямс (Арья Старк)
Роль в «Игре престолов» стала дебютной для юной актрисы. На съемочной площадке она оказалась всего в 13 лет. Сейчас гонорар Мэйси за один эпизод «Игры престолов» составляет около $210 тыс.! Кроме того, после успеха в сериале ей посыпались и другие предложения, и Мэйси успела сняться еще в 17 фильмах, среди которых «Доктор Кто» и драма «Красавица для чудовища». И это при том, что ей всего 21 год!
Софи Тернер (Санса Старк)
Еще одна дебютантка в мире кино, о которой мы узнали благодаря «Игре престолов». В одном из последних интервью Софи призналась, что сначала ревностно относилась к роли Мэйси Уильямс, так как ее героиня Арья куда более отважная и задиристая. Впрочем, со временем характер Сансы тоже претерпел изменения, и прощание со своей героиней актриса, по ее собственному признанию, переживала очень тяжело. Софи, признаемся: нам тоже очень жаль, что все заканчивается!
Айзек Хэмпстед-Райт (Бран Старк)
На съемочной площадке «Игры престолов» Айзек оказался 10-летним мальчишкой и, можно сказать, вырос на глазах у зрителей (хоть и появлялся он не в каждом сезоне). В одном из последних интервью Айзек вспоминает, что поначалу ему было просто: по сути, он играл самого себя, был тем же самым ребенком, но в других обстоятельствах. Самыми сложными для него стали 7-й и 8-й сезоны, в которых его герой Бран вырос, и его характер и отношения с окружающими стали более сложными и неоднозначными.
Какими предстанут любимые герои в финальных эпизодах «Игры престолов»? Смотрите финальный сезон на телеканале FOX 15 апреля в 22:00 по московскому времени и вслед за эфиром с 16 апреля по подписке ivi.
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