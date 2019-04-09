Районный суд в Волгограде вынес приговор убийце после вердикта присяжных





Сегодня к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима приговорен 32-летний житель Волгограда за убийство своей матери. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Центральный районный суд после вердикта присяжных. В надзорном ведомстве отметили, что это первый приговор по уголовному делу, рассмотренному именно в районном суде с участием присяжных заседателей.

В судебном заседании установлено, что в ночь с 1 на 2 мая 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 52-летней матерью. В ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом в область лица, шеи и живота, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей.

С учетом представленных сторонами доказательств вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении убийства матери, но заслуживающим снисхождения.

Приговор в законную силу не вступил.



