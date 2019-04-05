В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенка





Трехлетнего мальчика, пострадавшего сегодня на пожаре в Михайловском районе, доставили на вертолете в Волгоград. Как рассказали ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, реанимационная бригада забрала маленького пациента из центральной районной больнице в Михайловке. Сейчас им занимаются врачи БСМП №25. Ребенок находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы термические ожоги 2-3 степени. Их площадь составляет 8% от площади тела.

Как ранее сообщало информагентство, пожар в деревянном частном доме вспыхнул сегодня около половины пятого утра. По предварительным данным, от огня также пострадала мама мальчика. Возможной причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание проводки.



