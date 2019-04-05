Здравоохранение

В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенка

Здравоохранение 05.04.2019 18:01
410 3
05.04.2019 18:01


Трехлетнего мальчика, пострадавшего сегодня на пожаре в Михайловском районе, доставили на вертолете в Волгоград. Как рассказали ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, реанимационная бригада забрала маленького пациента из центральной районной больнице в Михайловке. Сейчас им занимаются врачи БСМП №25. Ребенок находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы термические ожоги 2-3 степени. Их площадь составляет 8% от площади тела.
Как ранее сообщало информагентство, пожар в деревянном частном доме вспыхнул сегодня около половины пятого утра. По предварительным данным, от огня также пострадала мама мальчика. Возможной причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание проводки.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации
14.03.2019 11:01
12481 10
В волгоградской больнице №25 откроют роддом
14.03.2019 10:32
9100 8
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц
05.04.2019 10:40
6730 6
Здравоохранение
05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
6730 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2019 11:13
Здравоохранение 03.04.2019 11:13
9844 11 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
4894 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6558 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1137 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2167 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12481 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 10:32
Здравоохранение 14.03.2019 10:32
9100 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
6783 10 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
13.03.2019 14:40
Здравоохранение 13.03.2019 14:40
7114 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
11.03.2019 12:51
Здравоохранение 11.03.2019 12:51
2194 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2019 13:21
Здравоохранение 04.03.2019 13:21
6942 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
872 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2019 12:06
Здравоохранение 28.02.2019 12:06
11604 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2019 12:18
Здравоохранение 27.02.2019 12:18
13685 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:01
В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенкаСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде облсуд снова оправдал экс-директора благотворительного фонда Дениса Землянского Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде завхоз ограбил собственный офисСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцы потрудились на высадке лип около храмаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде вынесли приговор несостоявшимся "революционерам"Смотреть фотографии
15:40
В Волгограде всемирно известный спортсмен провел мастер-класс для слабослышащих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Волгоградцу грозит срок за "компромат" на полицейскогоСмотреть фотографии
14:58
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителейСмотреть фотографии
14:27
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьерыСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартирыСмотреть фотографии
13:41
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:52
Бизнесмена из Волгограда будут судить за оставленные за рубежом полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
11:56
Начальница почты в Волгоградской области похитила крупную сумму на афере с «мертвыми душами»Смотреть фотографии
11:38
В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двораСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде девяти мигрантам-нарушителям купят билеты на родинуСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом женщина-водитель довезла сбитого ребенка домой и уехала
10:40
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больницСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде бизнесвумен будут судить за спрятанные миллионы от продажи коровСмотреть фотографии
09:39
Ребенок и женщина пострадали в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:01
Комплексную защиту урожая обеспечат комбинированные протравителиСмотреть фотографии
05:11
В Мемориальный парк Мамаева кургана в Волгограде «идет» благоустройствоСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде трамвай сошёл с рельсовСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102»ТВ: Поставлена точка в деле о «кирпичной» афере с домами для переселенцев под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:57
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсахСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставовСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде за кооператив беглого экс-депутата Госдумы взялись следователиСмотреть фотографии
15:44
«Ростелеком» начал трансляцию уникального телеканалаСмотреть фотографии
15:11
Суд в Волгограде «скорректировал» приговор экс-чиновнику Средней Ахтубы за взятку кирпичомСмотреть фотографии
15:01
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 